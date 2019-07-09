В Похвистнево молодой человек отобрал у ребенка телефон и сдал его в ломбард
9 июля 2019 14:22
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Пострадавший хорошо запомнил подозреваемого и, в присутствии родителей, рассказал сотрудникам уголовного розыска его приметы.
Под подозрение полицейских попал неоднократно судимый 27-летний местный житель.
Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий, в ходе которых признался в похищении гаджета у ребёнка.
Также он рассказал, что телефон успел сдать в ломбард. После чего самостоятельно выкупил его из ломбарда и вернул потерпевшему.
По статье «Грабёж» возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до четырёх лет лишения свободы.
Ведётся следствие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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