В Подмосковье "заминировали" все родильные дома

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Неизвестный сообщил о том, что на территории Московской области "заминированы" все родильные дома, информация проверяется. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного злоумышленника о том, что во всех родильных домах на территории Подмосковья заложены взрывные устройства. На место для проверки информации выехали специалисты экстренных служб и правоохранители", - сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация не проводится.

По данным из открытых источников, в Подмосковье расположено почти 50 родильных домов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Фото из открытых источников