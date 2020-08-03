В Подмосковье второй день ищут пропавшего слабослышащего ребенка

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"2 августа в 16:23 поступила информация от мужчины, что его 10-летний сын ушел из дома в неизвестном направлении. В поисках в Волоколамском городском округе от МЧС принимают участие 23 человека и восемь единиц техники", - сказали в главке.На форуме поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" уточняется, что мальчик - инвалид и не разговаривает. Он был одет в полосатую светло-синюю толстовку, серые колготки, белые тапочки. В поисках ребенка также принимает участие авиация.