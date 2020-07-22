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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Подмосковье рабочий сбросил на женщину 30 кг строительного мусора и раздробил ей позвоночник. Видео

22 июля 2020 19:42
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Пострадавшая уже неделю находится в тяжёлом состоянии, ей срочно нужна дорогостоящая операция.
В подмосковных Люберцах рабочий сбросил мешок со строительным мусором весом 30 кг с двенадцатого этажа, который попал на проходящую мимо женщину, передает Лайф. Уже неделю 38-летняя Надежда Колышева находится в тяжёлом состоянии, у неё раздроблено несколько позвонков, сломаны рёбра и ключицы, а также ушиб спинного мозга и лёгкого. Ей срочно требуется операция, чтобы в будущем она смогла хотя бы сидеть.

14 июля Надежда, работавшая также в местном ЖК маляром, шла со смены вместе с напарницей. Впереди также шли сын пострадавшей и его дядя. Услышав звук удара, они обернулись и увидели лежащих на земле женщин. Колышева была без сознания, а её приятельница отделалась ушибами. Как выяснилось позднее, в злополучный день на стройке выключили электричество и подъёмники для спуска мусора не работали.

— Вот этот мешок, они его, видать, просто засыпали бумагой и кинули, как бумагу, вниз. А он вот пролетел, начиная с зубов и кончая позвоночником, — рассказала Лайфу Надежда.

Женщина также поделилась, что после происшествия к ней подошёл бригадир и попросил сказать, что она упала. По словам врачей, шансов встать на ноги у потерпевшей практически нет. Сестра Надежды рассказала, что найти специалиста, который согласился сделать операцию, было очень тяжело, так как все отказывались брать такой тяжёлый случай. Однако сейчас появилась ещё одна проблема — операция стоит около пяти миллионов, таких средств у семьи Колышевой нет.

Компания-подрядчик признала свою вину, однако отметила, что это несчастный случай. Рабочего, который скинул мусор, временно отстранили от работы. Также пострадавшей выплатили всего лишь 400 тысяч, которых не хватит на лечение. Родственники Надежды намерены добиваться возбуждения уголовного дела. 

Видео  LIFE
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Комментарии


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