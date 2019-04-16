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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Подмосковье нашли прикованные к дереву останки пропавшего два года назад походника

16 апреля 2019 23:42
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В подмосковном лесу обнаружены останки молодого мужчины, который весной 2017 года ушел в поход и пропал без вести.
В подмосковном лесу обнаружены останки молодого мужчины, который весной 2017 года ушел в поход и пропал без вести. Любитель путешествий был объявлен в федеральный розыск, его мать обращалась за помощью в программу "Жди меня", но его местонахождение выяснилось случайно и слишком поздно, передает newsru.com.

По словам источника телеканала "360" в правоохранительных органах, тело 31-летнего Ивана Ключарева нашли в ночь на 15 апреля в лесу рядом с поселком Черусти. "Комсомольская правда" пишет, что его обнаружили "случайно оказавшиеся в лесу местные жители".

Скелет был прикован к дереву с помощью цепи и наручников. Рядом стояла полузасыпанная листьями туристическая палатка с нетронутыми вещами походника, включая видеокамеру. Как уточняет Telegram-канал Baza, засыпанные листьями и ветками останки находились на удалении от дерева, на поверхности виднелся только череп в капюшоне.

Судя по положению тела, наручники, которыми руки трупа были сцеплены за спиной, были скреплены с несколькими длинными металлическими цепями, обмотанными вокруг дерева. Правоохранители изъяли на месте пять пар наручников, три металлические цепи и шесть навесных замков.

Мать погибшего рассказала, что он любил походы, в последний раз он отправился с палаткой в Черустинский заповедник. Ключарев останавливался обычно в одном и том же месте и даже зарыл там 300-литровую бочку для хранения продуктов. Но точные координаты его стоянки женщина не знала.

Она несколько раз нанимала поисковиков, чтобы они прочесали леса в том районе, но результатов это не принесло. 30 мая 2017 года путешественника объявили в федеральный розыск. При этом, по предварительным данным, мужчина скончался около года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Baza, ссылаясь на друзей Ключарева, пишет, что ему были свойственны странные авантюры, поэтому не исключено, что он мог сам приковать себя, чтобы "проверить свою удачливость". Официальной информации и комментариев пока не поступало. 
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Комментарии



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