В Подмосковье нашли мертвым олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого

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"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", - сказал представитель отряда.В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке. "Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера", - отметил собеседник агентства.Следствие проводит проверку по факту гибели Иваницкого, об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. "В настоящее время на месте обнаружения тела пенсионера работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Врадий.Ранее сообщалось, что 22 июля Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.Фото: Игорь Уткин/ТАСС