В Петербурге спасли двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа
14 декабря 2019 14:35
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Сообщение в полицию о том, что в доме 41 по Караваевской улице женщина выкидывает из окна пятого этажа вещи, при этом на руках держит маленькую девочку, поступило в субботу около 7 утра.
Отмечается, что на место незамедлительно прибыли экстренные службы и участковый уполномоченный полиции, который подбежал под окна квартиры, чтобы попробовать поймать ребенка или смягчить удар в случае падения. Сотрудники МЧС растянули под окнами батут.
"Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом". Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Двухлетняя девочка и ее 12-летний брат в настоящее время доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков.
Фото: пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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