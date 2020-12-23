В Петербурге покупатель без маски погиб после конфликта в супермаркете

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Другой мужчина предъявил ему претензии по поводу отсутствия средства защиты, а потом сильно толкнул нарушителя масочного режима. Тот ударился головой о стену.

Дойти до дома пострадавший не смог: его увезли в крайне тяжелом состоянии в больницу, где зафиксировали ушиб головного мозга, разрыв селезенки и кровопотерю. Еще через шесть часов мужчина умер.

Издание "Фонтанка" сообщает, что точную причину смерти установят эксперты. Агрессивного покупателя в маске теперь разыскивает полиция Невского района.