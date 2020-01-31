В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
31 января 2020 16:35
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ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.
Фото: fontanka.ru
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