В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

91

Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96."Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать ее при помощи подручных средств, в последствии также спрыгнув в воду. До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Для поисков на место были направлены водолазы."В 02.25 16 февраля водолазами ПСС обнаружено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения (гражданин Узбекистана). Женщина 1971 года рождения с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу", - сообщает ведомство.Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» / «ВКонтакте»