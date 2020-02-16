В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
16 февраля 2020 14:58
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Инцидент произошел ночью на набережной реки Фонтанки у дома 96.
"Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать ее при помощи подручных средств, в последствии также спрыгнув в воду. До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Для поисков на место были направлены водолазы.
"В 02.25 16 февраля водолазами ПСС обнаружено тело утонувшего мужчины 1956 года рождения (гражданин Узбекистана). Женщина 1971 года рождения с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу", - сообщает ведомство.
Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» / «ВКонтакте»
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