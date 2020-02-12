В Петербурге лихачи пришли на помощь гаишнику, от которого убегали
12 февраля 2020 22:20
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Не рассчитав скорость, гонщики не вошли в поворот, после чего, пробив ограждение, вылетели на тротуар. Из-за особенностей строения тротуара сотрудники дорожной полиции сперва не заметили нарушителей, однако потом всё же обратили внимание и вернулись на место ДТП.
Инспектор, который подбежал первым, поскользнулся и упал прямо на разрушенное ограждение, повредив, по всей видимости, ногу. В тот момент нарушители, которые до сих пор убегали от него, сжалились и поспешили на помощь. Ещё через несколько минут на место прибыли коллеги полицейского, которые задержали лихачей.
Видео здесь.
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