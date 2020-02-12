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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Петербурге лихачи пришли на помощь гаишнику, от которого убегали

12 февраля 2020 22:20
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А перед этим нарушители, сами того не желая,
Весьма странная погоня произошла в одном из районов Санкт-Петербурга, передает Лайф. Двое мужчин на арендованном автомобиле уходили от преследования сотрудников ДПС, но впоследствии сами вернулись в руки к преследователям.

Не рассчитав скорость, гонщики не вошли в поворот, после чего, пробив ограждение, вылетели на тротуар. Из-за особенностей строения тротуара сотрудники дорожной полиции сперва не заметили нарушителей, однако потом всё же обратили внимание и вернулись на место ДТП.

Инспектор, который подбежал первым, поскользнулся и упал прямо на разрушенное ограждение, повредив, по всей видимости, ногу. В тот момент нарушители, которые до сих пор убегали от него, сжалились и поспешили на помощь. Ещё через несколько минут на место прибыли коллеги полицейского, которые задержали лихачей.

Видео здесь.


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Комментарии


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