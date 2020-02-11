В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка
11 февраля 2020 21:35
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«Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице. Она его не выполнила», — говорится в сообщении.
Петербургские власти отметили, что обратились в полицию. За подобное нарушение режима предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор). Максимальная санкция по данной статье — штраф до 500 руб.
По информации «Фонтанки», инцидент произошел 7 февраля в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. 32-летняя женщина вылетела из Китая 30 января. В аэропорту Пулково ей посоветовали обращаться к врачам при малейших проблемах со здоровьем.
4 февраля у женщины заболело горло, после вызова скорой к ней приехала комиссия из Роспотребнадзора, направившая пациентку в карантин.
Как рассказала женщина, обследование показало, что она полностью здорова. Но врачи отказались ее отпускать из больницы. Тогда она разобрала электронный замок на двери палаты, замкнула провода и открыла дверь. Такие способности пациентка объяснила тем, что окончила физмат.
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