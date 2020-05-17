В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
17 мая 2020 21:03
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"Полицией возбуждено уголовное дело после хищения имущества из автосервиса на улице Симонова", — сказано в сообщении.
Ранее в полицию поступило сообщение, что четверо неизвестных на автомобиле заехали в автосервис на улице Симонова и, разбив стекло, похитили металлический ящик.
"Двадцатидвухлетний администратор автосалона, пытаясь пресечь преступление, на своем автомобиле ВАЗ спровоцировал ДТП, причинив неизвестным телесные повреждения. Однако злоумышленникам все-таки удалось скрыться на автомобиле BMW с установленными подложными госзнаками", — сказано в сообщении.
Позднее в полицию сообщили, что в больницу Всеволожска обратился мужчина, который был госпитализирован с множественными травмами. Полные данные и обстоятельства получения травм устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России "Разбой".
Видео Лайф.
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