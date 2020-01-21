В Пермском крае студент колледжа спас женщину, упавшую с моста в реку

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"Возвращаясь домой с учебы, 17-летний студент Кунгурского сельскохозяйственного колледжа Никита Султанов... услышал крики о помощи и обратил внимание на группу людей, стоящих на подвесном мосту через реку. Подойдя поближе, он увидел, что в реке барахтается пожилая женщина, которая из последних сил держится за льдину. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Никита зашел в ледяную воду с сильным течением и вынес бабушку на руках", - говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН по региону.Позже выяснилось, что 70-летняя женщина возвращалась домой из магазина через мост, поскользнулась и провалилась сквозь прутья для ограждения. Упав в реку, она успела ухватиться за льдину и провела в ледяной воде около 40 минут, пока ее не спас Никита. После этого ее передали медикам.В колледже, где молодой человек учится на втором курсе, состоялось награждение и вручение благодарственных писем ему и его родителям, сообщает ГУФСИН края."Кроме того, руководство МЧС по Кунгурскому району направило ходатайство в администрацию города о награждении молодого человека медалью второй степени за смелость и самоотверженность, проявленную при спасении человека, а также за исполнение гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни", - добавляют в управлении.Ведомство отмечает, что молодой человек активно занимается спортом, является кандидатом в мастера спорта по дзюдо.Фото : Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю