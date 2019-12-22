В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

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Ранее в МЧС РФ сообщали, что на комбикормовом заводе произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания. Обрушение произошло при демонтаже неэксплуатируемого здания размером 12 на 7 метров. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о гибели одного человека и еще одном пострадавшем."...из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Как и предполагалось, это мужчина 1973 года рождения. Очевидцы рассказали, что он пошел к зданию, когда его сносил экскаватор", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону, уточнив, что, по данным СК, это единственный, кто пострадал при обрушении.Следователи СК РФ начали доследственную проверку после обрушения здания на территории завода комбикормов.Свою проверку организовала и прокуратура Кировского округа Омска. В ходе надзорных мероприятий прокуроры дадут оценку законности проведения демонтажных работ. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры реагирования.Фото : ГУ МЧС по Омской области