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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новосибирске ударившая в машину молния попала на видео

16 сентября 2019 18:38
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Инцидент заснял видеорегистратор машины, которая ехала следом.
В Новосибирске молния ударила в движущийся автомобиль. Инцидент заснял видеорегистратор машины, которая ехала следом, передает РИА Новости

На кадрах видно, что в Toyota RAV4 два раза попадает молния, кроссовер останавливается.

Как рассказала каналу "Вести Новосибирск" автор видео, вначале ей показалось, что молния попала в ее машину.

"Вспышка ослепила на долю секунды, я мертвой хваткой схватилась за руль", — пояснила она.

В результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло автомобиля треснуло. 
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