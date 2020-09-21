В Новосибирске нашли тело пропавшего в марте ученого

84

Старший научный сотрудник Института горного дела Сибирского отделения РАН 87-летний Геннадий Кулаков, пропавший в марте 2020 года в Новосибирске, найден мертвым. Тело опознали по записке, которую мужчина всегда носил с собой, поскольку имел проблемы с памятью, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как отметили в СК, тело обнаружили возле Южного кладбища в Советском районе Новосибирска. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

"Он часто мог заблудиться, потеряться, потому что сказывался возраст и, возможно, проблемы с памятью. Поэтому он всегда носил с собой записку, где были координаты на случай, если он потеряется, чтобы его могли опознать", - сообщили в пресс-службе регионального СК. В ведомстве пояснили, что ранее ученый неоднократно пропадал.

Согласно информации на сайте Института горного дела, Кулаков работал в учреждении с 1968 года. С 1988 по 2003 год руководил лабораторией механики горных пород. Позднее стал ее главным научным сотрудником. Являлся одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков.

Фото : ГУМВД РФ по Новосибирской области