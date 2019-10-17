В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
17 октября 2019 09:54
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"Тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в туалете школы. Предположительно, самоубийство", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области сообщил журналистам, что по факту обнаружения тела несовершеннолетней девочки в одной из школ Советского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Обстоятельства смерти ребенка в управлении не разглашают.
"В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти", - сказал представитель СК.
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