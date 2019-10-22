В Новокуйбышевске восьмиклассник погиб в школе, подавившись воздушным шариком
22 октября 2019 20:56
30
Прокуратура начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
По информации прокуратуры, инцидент произошел 22 октября.
По предварительным данным, учащийся восьмого класса подавился воздушным шариком, который спрятал во рту.
"По данному факту прокуратурой организована проверка", - сказала собеседница агентства.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 октября 2019 19:22
Следственное управление инициировало изъятие из полиции материалов проверки по факту причинения несовершеннолетнему телесных повреждений. Закон
43
22 октября 2019 13:55
Семья бывшего руководителя РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина нашла защитника в лице судьи Кировского суда Ильи Родомакина. Закон
145
21 октября 2019 22:57
Как утверждает москвичка, все 80 штрафов не отображались на порталах "Госуслуги" и "Автокод". Закон
305
21 октября 2019 19:40Лётчика Палагичева могут лишить свободы
Уголовное дело возбудили в феврале этого года. Как стало известно, поводом послужило заявление нынешнего руководителя "Электрощита" о хищении денежных... Закон
322
21 октября 2019 14:33
BlaBlaCar - крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Закон
323
21 октября 2019 11:37
Должник по алиментам из Сызрани погасил задолженность в 87,5 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его «iPhone». Закон
259
21 октября 2019 11:26
В ходе обследования автомобиля Архорова А.И. обнаружен и изъят героин массой свыше 25,4 килограмм. Закон
235
Происшествия
22 октября 2019 20:56
Прокуратура начала проверку. Происшествия
15
22 октября 2019 14:46
По предварительным данным, малышку оставил мужчина и сам ушёл. Происшествия
147
22 октября 2019 12:45
Жителей города призвали быть внимательнее на дорогах. Происшествия
158
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
363
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
532
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5289
Видео
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
8
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
376
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
421
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
961
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
638
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
575
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1077
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1749
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1213
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1483
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1672
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1129
Мероприятия