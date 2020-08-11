В Новокуйбышевске тушили пожар в частном трехэтажном доме

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Накануне, 10 августа, поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном жилом доме по адресу: г.о. Новокуйбышевск, ул. 4 переулок, 9.В 15.33 10.08.2020 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение в комнате на втором этаже, объявлен повышенный ранг вызова – "Пожар № 2".В 15.54 объявлена ликвидация открытого горения, отбой рангу вызова – «Пожар № 2».В 16.24 пожар ликвидирован на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.Для ликвидации пожара привлекались 44 человека, 15 ед. техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 7 ед. техники, сообщает облМЧС.