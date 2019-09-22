В Новокуйбышевске пьяный водитель ночью протаранил пять машин

104

"По предварительным данным, водитель машины "Лада Приора" ехал по улице Карбышева со стороны Свердлова в сторону Победы и наехал на пять припаркованных машин, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. - Пострадали "Деу Нексия", "Сузуки", "БМВ", и два автомобиля "Киа".Водитель "Приоры" скрылся. Полицейские начали его розыск.Водителя нашли, у него были все признаки алкогольного опьянения. Но от медицинского освидетельствования он отказался. Поэтому в отношении него составили протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, в отношении мужчины составили еще и протокол об оставлении места ДТП.А позже полицейские узнали, что в момент ДТП пострадали двое друзей горе-водителя. Мужчины находились на пассажирских сиденьях "Приоры" и получили травмы. В итоге 29-летнего пассажира даже госпитализировали. Его 28-летнему товарищу по несчастью оказали медицинскую помощь и назначили лечение амбулаторно."Сейчас мы проводим проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.