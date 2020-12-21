В Новокуйбышевске 10-летний мальчик получил ножевое ранение в школе

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Полицейские выясняют обстоятельства конфликта учеников на перемене.

В Новокуйбышевске ученик 4-го класса пронес нож в школу. В результате пострадал другой ребенок.

— 18 декабря в МВД из больницы поступило сообщение о том, что к ним из школы поступил 10-летний мальчик с ножевым ранением. Сейчас полицейские проводят проверку, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Как оказалось, мальчик нанес травму однокласснику случайно. Ребенок принес в школу нож похвастаться. На перемене друг взял у него посмотреть новую «игрушку». Но хозяин решил вернуть ее себе. Он начал вырывать нож из рук друга и случайно порезал ему плечо. После оказания медпомощи ребенка отпустили из больницы домой, пишет 63.ру.