В Новокуйбышевске 15-летний водитель, управляя автомобилем Мицубиси Грандис, врезался в опору ЛЭП

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7 ноября, ночью, в Новокуйбышевске 15-летний водитель, управляя автомобилем Мицубиси Грандис, который взял без разрешения родителей, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на правый по ходу движения газон и врезался в опору ЛЭП.В результате ДТП водителю-подростку потребовалась медицинская помощь.Уважаемые родители! Не забывайте, что в вашем владении находится источник повышенной опасности! Будьте внимательны! Не оставляйте в свободном доступе ключи от своих автомобилей! Не позволяйте своим детям управлять транспортными средствами, не имея права управления, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области