В Новой Москве сын убил мать и покончил с собой

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Двое убитых, тела которых были найдены в частном доме в Новой Москве, оказались матерью и сыном. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, сын, находясь в депрессивном состоянии, убил сначала мать, а потом покончил с собой.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в частном доме в поселении Десеновское обнаружены тела двух человек.

"По предварительным данным мужчина, находившийся в депрессивном состоянии убил свою мать, после чего покончил жизнь самоубийством. В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной произошедшего стало выселение матери и сына из их собственного дома из-за строительства дороги. На месте происшествия найдены предсмертные записки, на которых оба расписались.

Фото: pxhere.com