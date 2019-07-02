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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажки

2 июля 2019 16:49
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Масштабное возгорание кровли жилого дома в Нижневартовске удалось локализовать. СМИ также публикуют видеозапись взрыва, который произошел во время пожара.
В одном из жилых домов Нижневартовска загорелась крыша, говорится в сообщении на сайте регионального МЧС, передает РБК.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 17:32 по местному времени (15:32 мск), локализовать пожар удалось к 19:15 (17:15 мск). До прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 36 человек.

«Из дома эвакуированы 66 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 840 кв. м. Угрозы строениям, расположенным рядом, нет», — сообщило ведомство позднее.

В школе № 13 Нижневартовска для жителей загоревшегося дома организовали пункт временного размещения.

По данным на сайте городской администрации Нижневартовска, возгорание произошло в жилом доме по адресу ул. Спортивная, 5-А.

«На месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы», — говорится в сообщении.

На место пожара также прибыл глава Нижневартовска Василий Тихонов. Как уточняет МЧС, на месте пожара проходит заседание рабочей группы, а утром 2 июля состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

URA.ru опубликовало видеозапись, на которой видно, как во время пожара происходит взрыв.


Фото: n-vartovsk.ru/РБК
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