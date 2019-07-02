В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажки
2 июля 2019 16:49
29
Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 17:32 по местному времени (15:32 мск), локализовать пожар удалось к 19:15 (17:15 мск). До прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 36 человек.
«Из дома эвакуированы 66 человек. Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 840 кв. м. Угрозы строениям, расположенным рядом, нет», — сообщило ведомство позднее.
В школе № 13 Нижневартовска для жителей загоревшегося дома организовали пункт временного размещения.
По данным на сайте городской администрации Нижневартовска, возгорание произошло в жилом доме по адресу ул. Спортивная, 5-А.
«На месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, городские и экстренные службы», — говорится в сообщении.
На место пожара также прибыл глава Нижневартовска Василий Тихонов. Как уточняет МЧС, на месте пожара проходит заседание рабочей группы, а утром 2 июля состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
URA.ru опубликовало видеозапись, на которой видно, как во время пожара происходит взрыв.
Фото: n-vartovsk.ru/РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 июля 2019 00:17
Девушку будут судить отдельно от Ангелины и Крестины. За убийство по предварительному сговору им может грозить до пятнадцати лет тюрьмы. Закон
1350
28 июня 2019 20:06
Их отправят в одну колонию, где им предстоит отбывать наказание за драки. Закон
498
28 июня 2019 17:29
Кандидатура Артура Безверхова в ВККС рекомендована Советом Федерации. Закон
494
27 июня 2019 15:44
Если водитель специально закрыл автомобильный номер или его часть, то суд может назначить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить его прав. Закон
385
27 июня 2019 15:36
Он был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из рынков города. Закон
362
27 июня 2019 12:44
Организация высадила саженцы без документов. Закон
377
26 июня 2019 20:26Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля
В Москве перед судом по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян задержали пять человек с плакатами "Убийцы должны сидеть". Закон
319
Происшествия
2 июля 2019 16:49
Масштабное возгорание кровли жилого дома в Нижневартовске удалось локализовать. СМИ также публикуют видеозапись взрыва, который произошел во время пожара. Происшествия
8
2 июля 2019 13:57
Она посмотрела видео о ее вреде. Происшествия
104
2 июля 2019 10:41
В обмане подозревают производителей колбас и макарон. Происшествия
152
Криминал
2 июля 2019 13:39
Он арестован за совершение тяжкого преступления с оружием в составе группы лиц. Криминал
135
2 июля 2019 12:43
Телефон он похитил из лотка для личных вещей. Криминал
123
2 июля 2019 11:53
В одном случае вор перекусил велозамок бокорезом. Криминал
148
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3564
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
968
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
347
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
534
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
470
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
589
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
466
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
698
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
720
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
455
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
780
Мероприятия