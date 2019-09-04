В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником

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Возгорание произошло в среду в 12.14 на проспекте Гагарина."Пожар произошел в стоящем у обочины автобусе ПАЗ – катафалке. Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Уже через 15 минут - в 12.39 - пожар был ликвидирован. Внутри катафалка находился гроб с телом усопшего мужчины, оно не пострадало. Нет пострадавших и среди живых", - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.Там отметили, что огонь повредил два стоящих рядом легковых автомобиля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в катафалке.Фото: pixabay