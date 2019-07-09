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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Нижнем Новгороде хозяин сгоревшей квартиры уверяет, что во всем виноват его кот-«курильщик»

9 июля 2019 23:56
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В МЧС, в свою очередь, предполагают, что мужчина забыл потушить сигарету, из-за которой вспыхнул пожар
В Нижнем Новгороде в одной из квартир многоэтажного дома произошло возгорание. Хозяин квартиры уверяет, что во всем виноват его кот, передает iz.ru. Об этом 8 июля сообщил портал Выкса.рф.

По данным издания, пожар возник в квартире, принадлежащей 45-летнему мужчине. Спасателей вызвали соседи, которые заметили дым. С места инцидента эвакуировали 14 соседей. Пожар тушили пять единиц техники и 17 сотрудников спасательных служб.

В результате возгорания одна комната в квартире мужчины полностью выгорела. Сам хозяин жилья отравился угарным газом и был доставлен в больницу.


Позже свидетели рассказали, что до прибытия медиков он находился в неадекватном состоянии и пытался уверить, что курил не он сам, а его кот. В МЧС, в свою очередь, предполагают, что мужчина забыл потушить сигарету, из-за которой вспыхнул пожар. 
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