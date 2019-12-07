В Нижнем Новгороде десять детей госпитализировали после ДТП

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Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что после ДТП с четырьмя автомобилями одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы.Как рассказали в ГИБДД, пострадавшие дети (девятиклассники) двигались организованной группой в театр.По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет.Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области