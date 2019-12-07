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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Нижнем Новгороде десять детей госпитализировали после ДТП

7 декабря 2019 20:17
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Пострадавшие дети (девятиклассники) двигались организованной группой в театр.
Как передает РИА Новости, после ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и двоих взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что после ДТП с четырьмя автомобилями одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

Как рассказали в ГИБДД, пострадавшие дети  (девятиклассники)  двигались организованной группой в театр.

По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет.





Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области 
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