В Нижнем Новгороде десять детей госпитализировали после ДТП
7 декабря 2019 20:17
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Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что после ДТП с четырьмя автомобилями одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы.
Как рассказали в ГИБДД, пострадавшие дети (девятиклассники) двигались организованной группой в театр.
По предварительной информации, погибших в результате инцидента нет.
Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
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