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В Нижегородской области загорелся танк-памятник, участвовавший в битве за Берлин. Видео

20 сентября 2020 20:41
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По словам местных жителей, инцидент произошёл в пятницу, а боевую машину подожгли дети.

В военном посёлке Новосмолинский Нижегородской области прямо на постаменте загорелся танк-памятник, передает Лайф. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Отмечается, что боевая машина — танк Т-34-85 — была выпущена в 1945 году и участвовала в битве за Берлин. Первоначально она находилась в немецкой столице, затем её передали в Магдебург, а после начала вывода войск из Германии перевезли в посёлок Новосмолинский в память о воинах-нижегородцах.

Как сообщают очевидцы в группе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл в пятницу, 18 сентября, а подожгли танк дети.

Видео: Telegram / "Нижний № 1" / Лайф

 

Фото из открытых источников

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