В Нижегородской области горит склад на площади пять тысяч "квадратов"
10 сентября 2019 20:28
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Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник.
"Горит складское помещение, предназначенное для хранения масла. Предвариетельная площадь пожара – 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в районной Единой диспетчерской службе, сообщение о возгорании поступило после 18 часов. "Горит склад горюче-смазочных материалов. Других подробностей не знаем, информации о пострадавших не имеется", - сказали в ЕДДС.
Площадь крупного пожара в промышленной зоне в Богородском районе Нижегородской области,о уточненным данным, составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, площадь пожара – 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Фото: pixabay.com
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