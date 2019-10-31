В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду во время тихого часа
31 октября 2019 17:21
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По данным местных СМИ, ЧП произошло в детском саду "Сказка" на улице 60 лет СССР.
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали, это 36-летний местный житель. Как выяснилось, он был пьян. Мотивы преступления пока неясны.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого в СИЗО.
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