В Москве загорелся автобус в Алабяно-Балтийском тоннеле

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"Внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, в сторону области, происходит загорание автобуса", - сказал собеседник агентства.По его словам, сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожара. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.Фото: соцсети