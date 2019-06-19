Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 19 июня, 18:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/06:
USD 64.34
0.02
EUR 72.23
0.12
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим

19 июня 2019 17:50
54
Стрелок нанес ранение женщине и мужчине. Им оказана медицинская помощь.
Сотрудники полиции задержали 28-летнего москвича, который стрелял по прохожим из ружья на юге Москвы, передает РИА Новости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелок нанес ранение женщине и мужчине. Им оказана медицинская помощь. Подозреваемый выбросил оружие и боеприпасы в водоем в Подмосковье, где затем их нашли водолазы. Пояснить мотивы своего поступка он не смог.

"Согласно результатам баллистической экспертизы, данный предмет является охотничьим пневматическим ружьем калибра 6.35 мм", - добавляется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 


Фото:   pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 июня 2019  15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
Незаконный ввоз 18 тонн томатов в Россию из Туркменистана предотвратили инспекторы Россельхознадзора СО
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.  Закон
117
19 июня 2019  11:08
В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан
В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан
Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Закон
164
19 июня 2019  09:35
Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности. Закон
180
18 июня 2019  23:19
О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.  Закон
268
18 июня 2019  22:55
Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.
Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю
Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.   Закон
276
18 июня 2019  15:45
Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей. Оказалось, кто-то подделал права на его имя.
«У водителей нет шансов». Мошенники придумали новую схему
Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей.... Закон
1320
18 июня 2019  11:45
Работа самарских «коллекторов» под контролем
Работа самарских «коллекторов» под контролем
Общая сумма штрафов, вынесенных «коллекторам», составила более 1 млн 200 тысяч рублей. Закон
242
Весь список
Происшествия
19 июня 2019  17:50
Стрелок нанес ранение женщине и мужчине. Им оказана медицинская помощь.
В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим
Стрелок нанес ранение женщине и мужчине. Им оказана медицинская помощь.  Происшествия
50
19 июня 2019  13:53
В Отрадном в ДТП пострадала женщина-пешеход
В Отрадном в ДТП пострадала женщина-пешеход
Она получила травму ноги. Происшествия
146
19 июня 2019  12:31
В Самарской области появились аферисты, предлагающие подключить приставку к телевизору
В Самарской области появились аферисты, предлагающие подключить приставку к телевизору
Напомним, что волонтеры настраивают и подключают приставки бесплатно. Происшествия
150
Весь список
Криминал
19 июня 2019  10:04
Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор
Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор
После этого ее задержали с наркотиками. Криминал
177
18 июня 2019  13:04
Пассажир поезда выскочил в Сызрани с вещами проводницы
Пассажир поезда выскочил в Сызрани с вещами проводницы
Молодого мужчину задержали сызранские полицейские. Криминал
259
18 июня 2019  12:40
Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю
Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю
После долгого затишья возобновилось проведение следственных действий. Криминал
314
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
172
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
412
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
378
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
344
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
441
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
436
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
420
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
338
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
607
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
633
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
371
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
682
Весь список

Мероприятия
В Борском районе пройдет XXI областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо»
Судебные приставы 4 федеральных округов обменяются опытом в Самаре
Участники православного пленэра представили в Историческом парке выставку "Живые родники"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные