В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим

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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры", - говорится в сообщении.Отмечается, что стрелок нанес ранение женщине и мужчине. Им оказана медицинская помощь. Подозреваемый выбросил оружие и боеприпасы в водоем в Подмосковье, где затем их нашли водолазы. Пояснить мотивы своего поступка он не смог."Согласно результатам баллистической экспертизы, данный предмет является охотничьим пневматическим ружьем калибра 6.35 мм", - добавляется в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: pixabay.com