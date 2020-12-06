В Москве задержали афериста из Африки, "клонировавшего" деньги якобы магическим способом

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Полицейские задержали мошенника, который "клонировал" деньги и отдавал жертве фальшивки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"45-летний уроженец государства Центральной Африки занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму", - сказала она.

Когда человек начинал верить в магию, творившуюся у него на глазах, он отдавал большую сумму денег. При попытке обмануть очередного клиента на 22 млн рублей аферист был задержан в квартире на Хорошевском шоссе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Покушение на мошенничество". Проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Фото из открытых источников