В Москве у пенсионерки похитили сейф с 16 млн рублей

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15 августа в полицию с сообщением о краже из дома обратилась пенсионерка, проживающая на улице Родионовской на северо-западе Москвы."Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:00 14 августа по 07:20 15 августа неизвестные путем отжатия окна проникли в дом, совершили кражу сейфа, в котором находились денежные средства в сумме 15,8 млн рублей, и скрылись. По адресу ул. Воротынская, дом 16 в закрытом состоянии обнаружен сейф, ничего не похищено", - рассказали в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе