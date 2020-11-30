В Москве ребенок случайно убил своего брата во время игры

151

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту случайного убийства мальчиком его старшего брата во время игры на детской площадке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"29 ноября семилетний мальчик во время игры на детской площадке на Врачебном проезде подкинул палку вверх, после чего она упала на голову его 10-летнему брату. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спустя несколько часов скончался в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся необходимы экспертизы.

Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, если будет необходимо, то она готова помочь в получении необходимой психологической помощи. "В семье трагедия, горе. Я знаю про эту ситуацию и искренне сочувствую семье. Если семье понадобится защита и психологическая помощь, я готова сделать все, чтобы они получили ее в полном объеме", - сказала омбудсмен.

Фото: соцсети