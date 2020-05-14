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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве при пожаре в доме на Фрунзенской набережной погиб человек

14 мая 2020 17:46
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Огонь охватил балконы пятого, шестого и седьмого этажей, горела также квартира на пятом этаже.
Один человек погиб в пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Огонь охватил балконы пятого, шестого и седьмого этажей, горела также квартира на пятом этаже. Инцидент произошел в доме № 32.

По данным ведомства, горение ликвидировали в 14:33 мск. Площадь возгорания составила 80 кв. м.




Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» / РБК

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