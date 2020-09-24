В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина

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Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве в возрасте 32 лет, передает РИА Новости. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что пару дней назад женщина ушла в плавательный бассейн в "Джамп-клуб" и не вернулась домой. В среду ее родственникам позвонили из больницы и сообщили, что она в реанимации. Прошлой ночью София умерла.

По данным телеканала, причиной смерти стало утопление в пресной воде.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

Фото : страница Софии Конкиной в соцсети/РИА Новости