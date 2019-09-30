В Москве неизвестные взорвали банкомат газовым баллоном
30 сентября 2019 18:07
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— В настоящее время ведётся совместная работа с правоохранительными органами, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сумма похищенной наличности не превышает 500 000 рублей, общий размер ущерба уточняется, — сообщили Лайфу в пресс-службе АО "Кредит Европа банк (Россия)".
На месте ЧП работают правоохранительные органы. Выясняются личности злоумышленников.
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