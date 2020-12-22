В Москве мужчина попытался ограбить банк и устроил стрельбу

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В Москве полицейские разыскивают мужчину, пытавшегося ограбить банк и устроившего в нем стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как заявили в МВД, речь о банке, расположенном по адресу Зацепский вал, 5, неподалеку от метро «Павелецкая». «По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства», — сообщили РБК в пресс-службе.

Мужчина несколько раз выстрелил и сбежал, ничего с собой не забрав. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находятся отделения нескольких банков, в том числе Заубер банка и Норвик банка.

Оператор Заубер банка сообщила РБК, что с 18:00 банк не работает — «ведутся технические работы со стороны провайдера связи». По ее словам, данных о вооруженном нападении к ней не поступало. В Норвик банке РБК также сообщили, что «подобная информация в контакт-центр не поступала».

По предварительным данным, нападавший был в неадекватном состоянии, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его информации, стрельба произошла именно в Заубер банке. «Там работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства вооруженного нападения. Отделение закрыто», — сказал собеседник агентства.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press / РБК

