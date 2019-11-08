В Москве мужчина купил новый iPhone 11 за деньги "банка приколов"
8 ноября 2019 14:34
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"Неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, совершил покупку заказанного через интернет-магазин мобильного телефона марки iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами "банка приколов", - сообщили в полиции.
Инцидент произошел в четверг вечером в одном из салонов связи недалеко от площади трех вокзалов. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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