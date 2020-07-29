В Москве лимузин вспыхнул прямо на пешеходном переходе. Видео

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Уточняется, что автомобиль остановился на светофоре, и в этот момент, вероятно, произошёл взрыв под капотом транспортного средства.На кадрах видно, как у лимузина горит передняя часть. Кузов машины оплавился за несколько минут. К счастью, людей в салоне не было, а водитель успел выбраться из машины.На место немедленно выехали пожарные, сотрудники ДПС перекрыли дорогу. Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать возгорание.Фото соцсети