В Москве "ленд-крузер" втолкнул "мерседес" в отделение Сбербанка. Видео
2 августа 2019 23:25
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От удара "мерседеса" в помещении оторвало радиатор отопления. Отделение затопило, и выключился свет.
По данным Лайфа, в этот день у сотрудника банка, место которого расположено как раз за этой стеной, был выходной. Пострадал только водитель "ленд-крузера". Он разбил голову.
– В результате инцидента на улице Михлухо Маклая в Москве никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал, материальный ущерб устанавливается, – сообщили Лайфу в пресс-службе Московского банка ПАО Сбербанк.
Видео здесь.
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