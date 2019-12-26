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В Москве избили подполковника Росгвардии
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве избили подполковника Росгвардии

26 декабря 2019 16:14
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Речь идет о сотруднике пресс-службы Росгвардии подполковнике Александре Кудрявцеве. По данным Telegram-каналов, нападавших уже задержали.
В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе Росгвардии.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) не связывает нападение на сотрудника своей пресс-службы подполковника Александра Кудрявцева с его служебной деятельностью, мотивы преступления выясняются. Об этом РБК сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, неизвестные избили Кудрявцева при выходе из его дома в восемь утра 21 декабря. «Он дал им отпор, запомнил приметы, и в дальнейшем по приметам они были задержаны сотрудниками полиции», — сказал Грибакин. У сотрудника в этот день был выходной день.

Представитель Росгвардии также уточнил, что Кудрявцев занимает пост заместителя начальника одного из отделов пресс-центра военного ведомства, но в момент инцидента находился «без формы». Медики диагностировали у подполковника ушиб мягких тканей, опасности для жизни нет.



Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС/РБК

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