В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
9 октября 2019 16:59
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"По предварительной информации, на улице генерала Кузнецова, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, у мужчины в сумке находилось порядка 60 тысяч долларов.
В городе для поимки злоумышленников введен план "Перехват", на месте преступления работает оперативно-следственная группа, размер ущерба устанавливается.
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