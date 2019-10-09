В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

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"По предварительной информации, на улице генерала Кузнецова, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge", - рассказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости информированный источник, у мужчины в сумке находилось порядка 60 тысяч долларов.В городе для поимки злоумышленников введен план "Перехват", на месте преступления работает оперативно-следственная группа, размер ущерба устанавливается.