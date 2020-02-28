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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

28 февраля 2020 23:42
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В бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.

"Бассейн показался теплым. Заказали 25 килограммов льда. Засыпали в бассейн", — сказал собеседник агентства.

"После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы", — добавил он. По его словам, они отравились из-за произошедшей химической реакции.

Он уточнил, что пострадавшие без сознания, с ними работают врачи скорой. 



Фото:   соцсети
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