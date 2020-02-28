В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
28 февраля 2020 23:42
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По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
"Бассейн показался теплым. Заказали 25 килограммов льда. Засыпали в бассейн", — сказал собеседник агентства.
"После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы", — добавил он. По его словам, они отравились из-за произошедшей химической реакции.
Он уточнил, что пострадавшие без сознания, с ними работают врачи скорой.
Фото: соцсети
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