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Новости
Закон и порядок
Происшествия
В Москве девушку сняли с карниза 20-го этажа. Спасение попало на видео
29 июля 2020
19:38
45
Экстренные службы смогли спасти молодую девушку, которая стояла на карнизе 20-го этажа ЖК "Фили Град" в Москве, передает
Лайф
. Её на протяжении часа уговаривали залезть обратно в окно.
После тяжёлого разговора девушка прислушалась к словам специалистов. Её осмотрели врачи скорой и передали психологам. Причины такого поступка девушки неизвестны.
Видео
Лайф
.
Фото: скриншот видео
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