В МИД объяснили, почему дипломатов из США сняли с поезда в Северодвинске

70

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск",- сказали в ведомстве.Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки."Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России", - пошутили в МИД.В районе Неноксы находится испытательный полигон ВМФ.