В МИД объяснили, почему дипломатов из США сняли с поезда в Северодвинске
16 октября 2019 22:49
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"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск",- сказали в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.
"Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России", - пошутили в МИД.
В районе Неноксы находится испытательный полигон ВМФ.
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