В Литве задержали двух российских пограничников

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"Факт того, что инцидент произошел, можем подтвердить, но никаких комментариев дать не можем", — заявили РИА Новости в российской дипмиссии.Ранее сообщалось, что задержание произошло 23 августа в связи с якобы незаконным пересечением госграницы.