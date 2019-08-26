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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Литве задержали двух российских пограничников

26 августа 2019 19:57
94
Задержание произошло 23 августа в связи с якобы незаконным пересечением госграницы.
Как передает РИА Новости, двух российских пограничников задержали на территории Литвы, эту информацию подтвердило посольство в Вильнюсе.

"Факт того, что инцидент произошел, можем подтвердить, но никаких комментариев дать не можем", — заявили РИА Новости в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что задержание произошло 23 августа в связи с якобы незаконным пересечением госграницы. 
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