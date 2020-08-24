В Ленобласти столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик

Пять легковых автомобилей и грузовик столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) в Ленинградской области. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали.
"Предварительно, один погиб, пятеро получили травмы и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Движение на участке осуществляется по двум полосам. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 93-м км внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. В управлении уточнили, что столкнулись восемь автомобилей, погиб один человек, еще шестеро получили травы различной степени тяжести.
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