В Ленобласти столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик

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"Предварительно, один погиб, пятеро получили травмы и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Движение на участке осуществляется по двум полосам. По данным регионального УГИБДД, авария произошла 93-м км внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. В управлении уточнили, что столкнулись восемь автомобилей, погиб один человек, еще шестеро получили травы различной степени тяжести.